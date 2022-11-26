Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український шоумен, який одружений на нотаріусі Христині. А нещодавно з'явилася новина, що пара розлучилася, але офіційного підтвердження немає. Тим часом Христина поїхала до Європи та відписалася від Володимира до Інстаграма. А цього разу вирішила висловитись одній хейтерці, опублікувавши нові сторіс.

"І так, сьогодні мала час і натхнення і як приклад хочу показати і попросити кожного з вас: хто такий як ця "патріотка", просто відпишіться від мене відразу, бо ви тільки весь час витрачаєте і бісіться, а у мене весь гуд" , - Написала Крістіна.

Після цього зірка показала шматочок листування, де жінка запропонувала приїхати та підтримати тих, хто сидить без світла. Зрештою, хейтерка перейшла на особистості.

"Кому заздрити?)) Баба, яка у 36 років, мужика ніяк нормального не знайде", - написала жінка.

"Заздрість тебе з'їсть", - написала у відповідь лаконічно Христина.

Нагадаємо, дружина Остапчука після новини про розлучення розповіла про новий етап життя .

Також Politeka повідомляла, що дружина Остапчука після новини про розлучення несподівано заговорила про стосунки на відстані .

А ще Politeka писала, що дружина Остапчука жорстко звернулася до українців



