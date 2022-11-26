Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український шоумен, який одружений на нотаріусі Христині. А нещодавно з'явилася новина, що пара розлучилася, але офіційного підтвердження немає. Тим часом Христина поїхала до Європи та відписалася від Володимира до Інстаграма. А цього разу вирішила висловитись одній хейтерці, опублікувавши нові сторіс.
"І так, сьогодні мала час і натхнення і як приклад хочу показати і попросити кожного з вас: хто такий як ця "патріотка", просто відпишіться від мене відразу, бо ви тільки весь час витрачаєте і бісіться, а у мене весь гуд" , - Написала Крістіна.
Після цього зірка показала шматочок листування, де жінка запропонувала приїхати та підтримати тих, хто сидить без світла. Зрештою, хейтерка перейшла на особистості.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Суд покарав юнака, який вилаявся на священика УПЦ МП: «Український прапор тут не повинен знаходитись»
Путін зганьбився на зустрічі з "матерями" російських військових, кадри: їх усіх упізнали та назвали імена
"Це марна трата часу": Зеленський дав чітку відповідь щодо деокупації Криму, подробиці
Каменських викликала бурхливу реакцію, записавши відео вдома після вимкнення світла: "А що там, Настя?"
"Кому заздрити?)) Баба, яка у 36 років, мужика ніяк нормального не знайде", - написала жінка.
"Заздрість тебе з'їсть", - написала у відповідь лаконічно Христина.
Нагадаємо, дружина Остапчука після новини про розлучення розповіла про новий етап життя .
Також Politeka повідомляла, що дружина Остапчука після новини про розлучення несподівано заговорила про стосунки на відстані .
А ще Politeka писала, що дружина Остапчука жорстко звернулася до українців