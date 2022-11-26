Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский шоумен, который женат на нотариусе Кристине. А недавно появилась новость, что пара развелась, но официального подтверждения нет. Тем временем Кристина уехала в Европу и отписалась от Владимира в Инстаграм. А в этот раз решила высказаться одной хейтерке, опубликовав новые сторис.

"И так, сегодня имела время и вдохновение и как пример, хочу показать и попросить каждого из вас: кто такой как эта "патриотка", просто отпишитесь от меня сразу, ибо вы только все время тратите и беситесь, а у меня все гуд", - написала Кристина.

После этого звезда показала кусочек переписки, где женщина предложила приехать и поддержать тех, кто сидит без света. В конечном итоге хейтерка перешла на личности.

"Кому завидовать?)) Баба, которая в 36 лет, мужика никак нормального не найдет", - написала женщина.

"Зависть тебяя съест", - написала в ответ лаконично Кристина.

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