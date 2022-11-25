Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский шоумен, который стал звездой шоу "Маска". В 2020 году Владимир развелся с женой Еленой Войченко, бросив ее с двумя детьми, а после этого женился на нотариусе Кристине. Пара пробыла вместе почти 2 года вместе, а с лета пошли слухи, что между Владимиром и Кристиной конфликт. Слава Демин отметил, что началось все с поездки шоумена в Канаду к детям. А недавно появилась новость о том, что пара развелась и уже получила документы. И хоть официального подтверждения этой информации нет, Кристину и Владимира давно не видели вместе, они отписались друг от друга в Инстаграм, а недавно жена Остапчука выехала в Европу одна.

А в этот раз Кристина в Инстаграм решила ответить на вопрос фанатки.

"Вы очень изменились, стала вроде беззаботная и не такая серьезная. Такой этап жизни?", - написал фанат.

"Не скажу, что это самый беззаботный период моей жизни. Я бы так вообще не сказала, этот период является очень непростым в моей жизни. Но возможно я стала более сдержанной, менее эмоциональной, более спокойной...", - сказала Кристина.

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