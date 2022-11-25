В этот раз на своей странице в Instagram Кристина Горняк разместила эмоциональный пост.

"Понимаю, что во всем должен быть баланс, но камон, люди, перестаньте брызгать злобой и завистью друг на друга... В нашей стране война, и каждого штормит по-своему, кому-то пока легче, а кому-то хуже и сложнее, кто-то потерял близких, работу, крышу над головой, а кто-то даже не слышал звуки взрывов, но все равно, каждого эта война коснулась и оставила неизбежный след, и рубец на всю жизнь!", — пишет жена Владимира Остапчука.

Она задает риторические вопросы, станет ли кому-то легче того, что он осудит другого, выльет ли на него ведро грязи.

"Или если кто-то сидит без света, то станет легче, что ваш товарищ тоже будет без него? Думаю, что нет… а вот поддержка и единство делает точно нас сильнее и крепче. Ну и повторюсь, что я точно уверена, что адекватные люди не дают оценку поступкам других, если их не просят, а следят только за своими и делают себя лучше. Аминь", — подчеркнула Кристина.

Владимир Остапчук и нотариус Кристина Горняк женаты с 2020 года, но недавно стало известно о разводе пары. Поклонники уже давно обсуждают проблемы в их отношениях, а недавно друг звездной семьи рассказал, что Владимир и Кристина долгое время не живут вместе.

Напомним, что жена Остапчука внезапно заговорила о знакомстве с мужчинами.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука решила развеяться от грустных мыслей и поспешила на долгожданную встречу.

Также Politeka писала, что жена Остапчука после слухов о разводе заговорила о деньгах и втором мужчине.