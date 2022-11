Популярна артистка, знаменита співачка та продюсер Дженніфер Лопес кілька днів тому видалила всі фото у соціальній мережі та влаштувала тотальну мовчанку на майданчиках. Як і передбачали фанати, робила це зірка, щоб вдало анонсувати новий альбом.

Так, актриса та співачка анонсувала перший з 2014 року музичний альбом, який отримав назву This Is Me… Now. Лопес заявила про нову платівку у день 20-річчя від дня виходу її третього альбому This Is Me… Then.

1. Це я… зараз

2. Бути твоєю

3. Без розуму від кохання

4. Не можу насититися

5. Відскок

6. ні. збирається. у будь-якому місці.

7. Дорогий Бен pt. всі

8. Колібрі

9. Серця та квіти

10. Зламаний, як я

11. Цього разу

12. Півночі подорож до Вегаса

13. Найбільша історія кохання, про яку ніколи не розповідали

Такі назви матимуть композиції, за словами Лопес.

Як відомо, Дженніфер виглядає молодшою ​​за свої роки, тому робить акцент на фігурі та обличчі нібито без підтяжок щоразу на нових зйомках. Лопес стверджує, що знає найкращі секрети краси, тому легко показує шкіру без зморшок.

Нагадаємо, "Це суцільний жах": Сумська показала, як готує вечерю без світла та води, і звернулася до українців.

Як повідомляла Politeka, Ноги, як сірники: Кендалл Дженнер у колготках блиснула модельними принадами.

Також Politeka писала, що "Зал не замовкав": Білик показала, як її зустрічали на концертах в Ізраїлі, відео.