53-летняя знаменитая исполнительница Дженнифер Лопес подвела итог карьеры за двадцать лет новым образом.

Популярная артистка, знаменитая певица и продюсер Дженнифер Лопес несколько дней назад удалила все фото в социальной сети и устроила тотальное молчание на площадках. Как и предполагали фанаты, делала это звезда намерено, чтобы удачно анонсировать новый альбом.

Так, актриса и певица анонсировала первый с 2014 года музыкальный альбом, который получил название «This Is Me… Now». Лопес заявила о новой пластинке в день 20-летия со дня выхода ее третьего альбома «This Is Me… Then».

1. Это я… сейчас

2. Быть твоей

3. Без ума от любви

4. Не могу насытиться

5. Отскок

6. нет. собирается. в любом месте.

7. Дорогой Бен pt. все

8. Колибри

9. Сердца и цветы

10. Сломанный, как я

11. На этот раз

12. Полночная поездка в Вегас

13. Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали

Такие названия будут иметь композиции, по словам самой Лопес.

Как известно, Дженнифер выглядит моложе своих лет, поэтому делает акцент на фигуре и лице якобы без подтяжек всякий раз на новых съемках. Лопес утверждает, что знает лучшие секреты красоты, поэтому легко показывает кожу вблизи без морщин.

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