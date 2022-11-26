Популярная артистка, знаменитая певица и продюсер Дженнифер Лопес несколько дней назад удалила все фото в социальной сети и устроила тотальное молчание на площадках. Как и предполагали фанаты, делала это звезда намерено, чтобы удачно анонсировать новый альбом.
Так, актриса и певица анонсировала первый с 2014 года музыкальный альбом, который получил название «This Is Me… Now». Лопес заявила о новой пластинке в день 20-летия со дня выхода ее третьего альбома «This Is Me… Then».
1. Это я… сейчас
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Три зимы": известный журналист рассказал о новой стратегии путина в войне
Каменских вызвала бурную реакцию, записав видео дома после выключения света: "А что там, Настя?"
"Остались недоумки": Филатов не сдержал эмоций, отвечая на советы днепрян
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
2. Быть твоей
3. Без ума от любви
4. Не могу насытиться
5. Отскок
6. нет. собирается. в любом месте.
7. Дорогой Бен pt. все
8. Колибри
9. Сердца и цветы
10. Сломанный, как я
11. На этот раз
12. Полночная поездка в Вегас
13. Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали
Такие названия будут иметь композиции, по словам самой Лопес.
Как известно, Дженнифер выглядит моложе своих лет, поэтому делает акцент на фигуре и лице якобы без подтяжек всякий раз на новых съемках. Лопес утверждает, что знает лучшие секреты красоты, поэтому легко показывает кожу вблизи без морщин.
Напомним, "Это сплошной кошмар": Сумская показала, как готовит ужин без света и воды, и обратилась к украинцам.
Как сообщала Politeka, Ноги, как спички: Кендалл Дженнер в колготках сверкнула модельными прелестями.
Также Politeka писала, что "Зал не умолкал": Билык показала, как ее встречали на концертах в Израиле, видео.