Популярная артистка, знаменитая певица и продюсер Дженнифер Лопес несколько дней назад удалила все фото в социальной сети и устроила тотальное молчание на площадках. Как и предполагали фанаты, делала это звезда намерено, чтобы удачно анонсировать новый альбом.

Так, актриса и певица анонсировала первый с 2014 года музыкальный альбом, который получил название «This Is Me… Now». Лопес заявила о новой пластинке в день 20-летия со дня выхода ее третьего альбома «This Is Me… Then».

1. Это я… сейчас

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2. Быть твоей

3. Без ума от любви

4. Не могу насытиться

5. Отскок

6. нет. собирается. в любом месте.

7. Дорогой Бен pt. все

8. Колибри

9. Сердца и цветы

10. Сломанный, как я

11. На этот раз

12. Полночная поездка в Вегас

13. Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали

Такие названия будут иметь композиции, по словам самой Лопес.

Как известно, Дженнифер выглядит моложе своих лет, поэтому делает акцент на фигуре и лице якобы без подтяжек всякий раз на новых съемках. Лопес утверждает, что знает лучшие секреты красоты, поэтому легко показывает кожу вблизи без морщин.

Напомним, "Это сплошной кошмар": Сумская показала, как готовит ужин без света и воды, и обратилась к украинцам.

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