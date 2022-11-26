Відома актриса Ганна Саліванчук показує в Інстаграм не лише постановочні та яскраві кадри. Вона також говорить про особисте, вражає розповідями про дітей та прості будні мами.

На цей раз Ганна показала, яким речам радіють українці, коли немає світла. Звичайно ж - портативним пальникам, плитам та генераторам. Адже з настанням холодів без електрики, тепла та води залишається все більше мешканців.

«Найкращий подарунок у наш час 🔥» - пише Саліванчук під кадрами.

Як можна помітити в коментарях, незважаючи на дії російських злочинців, українці – незламний народ:

«Такі так 😂; Головне волосся там у темряві не спалити 😉молодці🇺🇦💪♥️; Тримаємося!; Сильна цивілізація; Таки да; молодці🇺🇦♥️; Тримаємося не те слово!».

«Відчуваю себе дуже погано. А в суботу вистава, у неділю зйомка… У мене є лише один день, щоби взяти себе в руки. 25 годин без світла та води! Це дуже смішно, коли людина хвора, лежить без сил. Але коли дали світло – я підірвалася, як шалена!

Ура! Є світло та вода, нас не зламати! А я пішла відразу робити укладання, а то якщо знову відключать, а я без зачіски? – з гумором зауважила Саліванчук.

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