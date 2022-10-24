Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, воспитывает двух сыновей и активно ведет социальные сети. Также Анна часто делится личными замечаниями и удивляет подборкой фотосессий.

«Видите мой взгляд на этой фото. Это так Украина в понедельник, который подряд-смотрит в сторону ру*ни, и говорю что с*ки думаете нас испугать, сломать, детей в школу не пускать🤣

А мы уже ничего не боимся, вы наоборот сделали нас еще более сильными, могущественными патриотами нашей страны!!! Мы вас переживем, не волнуйтесь И идите……за кораблем🙏🏻

Помните, как во время короновируса, в Интернете была шутка: типа когда-то, в кармане мы найдем медицинскую маску и улыбнемся поправляя противогаз 🤣так вот, мы смеемся над вами поправляя автомат💪» - пишет Анна под патриотичным фото.

Ранее на своей странице в Instagram Саливанчук разместила кадры из новой фотосессии и призналась, что моментально изменило ее настроение на съемке.

"Разница между кадрами - секунды, а это просто фотограф сказала подумай о детях💔Сейчас все украинские женщины расстроены, но если подумать и вспомнить о детях, ВСУ, президенте или чем-то хорошем, то будут так как я на следующем фото", — пишет актриса.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.