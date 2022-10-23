Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.

В этот раз на своей странице в Instagram Саливанчук разместила кадры из новой фотосессии и призналась, что моментально изменило ее настроение на съемке.

"Разница между кадрами - секунды, а это просто фотограф сказала подумай о детях💔Сейчас все украинские женщины расстроены, но если подумать и вспомнить о детях, ВСУ, президенте или чем-то хорошем, то будут так как я на следующем фото💙💛 После вчерашнего опроса в спортзале о счастье я еще больше ощущала боль всех женщин, потерявших детей, мужей, родных, дома, города, имущество, друзей, работу и привычную счастливую жизнь!", — пишет актриса.

Анна также эмоционально обратилась к украинкам с предложением о помощи.

"Умоляю - держитесь и идите дальше 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Понимаю, трудно, но нужно ради себя и то, что у нас осталось 🙏🏻🙏🏻🙏🏻Я в свою очередь обещаю вам держаться, и помочь каждой, пишите, я бесплатно прорекламирую и помогу чем смогу 🙏🏻Мы с вами сильны и несгибаемы- и мы всегда должны быть как я на втором фото💛💙Женщины, за нами победа", — подчеркнула Саливанчук.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.