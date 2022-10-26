Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, занимается воспитанием двух маленьких сыновей и продолжает свою карьеру. Также любит Саливанчук внимание, поэтому активно ведет Инстаграм.

«Вот такая сейчас у нас жизнь! Черно белое, размазанное, замедленное, когда ничего не хочется! Но встаешь утром, и идешь дальше потому что выхода не имеет 💛» - написала Саливанчук.

Однако в сети кривляние и размазывание помады Анны оценили далеко не все, из-за чего возникли споры: «И для чего?; Когда пришла домой пьяная и забыла, что еще в помаде 😂; Зачем помаду размазывать 🗿; И зачем?; Нет, ну а что. Психнула))); Вот вы сидите перед камерой и гримасничаете 😅🤭🤦 Вопрос: на х... то надо??? Жизнь у нас 🤕🤕🤕; Смотрится вульгарно и некрасиво!!!».

«Видите мой взгляд на этой фото. Это так Украина в понедельник, который подряд-смотрит в сторону ру*ни, и говорю что с*ки думаете нас испугать, сломать, детей в школу не пускать🤣

А мы уже ничего не боимся, вы наоборот сделали нас еще более сильными, могущественными патриотами нашей страны!!! Мы вас переживем, не волнуйтесь И идите……за кораблем» - пишет Анна ранее.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.