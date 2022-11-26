Известная актриса Анна Саливанчук показывает в Инстаграм не только постановочные и яркие кадры. Она также говорит о личном, впечатляет рассказами о детях и простых буднях мамы.

В этот раз Анна показала, каким вещам радуются украинцы, когда нет света. Конечно же - портативным горелкам, плитам и генераторам. Ведь с наступлением холодов без электричества, тепла и воды остаются все больше жителей.

«Лучший подарок в наше время 🔥» - пишет Саливанчук под кадрами.

Как можно заметить в комментариях, несмотря на действия российских преступников, украинцы - несокрушимый народ:

«Таки да 😂; Главные волосы там в темноте не сжечь 😉молодцы🇺🇦💪♥️; Держимся!; Сильная цивилизация; Таки да; молодцы🇺🇦♥️; Держимся не то слово!».

«Чувствую себя очень плохо. А в субботу спектакль, в воскресение съемка… У меня есть только один день, чтобы взять себя в руки. 25 часов без света и воды! Это очень смешно, когда человек болен, лежит без сил. Но когда дали свет – я подорвалась, как бешенная!

Ура! Есть свет и вода, нас не сломить! А я пошла сразу делать укладку, а то если снова отключат, а я без прически?» - с юмором подметила Саливанчук.

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