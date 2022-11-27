Популярна співачка Брітні Спірс давно здобула скандальну і досить спірну славу, не лише її витівки, розбирання та судові розгляди були у центрі обговорень. Поведінка отця Брітні завжди дивувала шанувальників, який ув'язнив її на довгі роки в будинку.

Тепер же, коли зірка вільна і веде Інстаграм, кадри з дому виглядають для багатьох дедалі більше бентежними і спантеличують мережу. Багато хто також звертає увагу на те, як виглядає Брітні – неохайно, не доглянуто та дуже болісно.

«Чому вона завжди виглядає так, ніби вона у притулку?; Відкрито новий ракурс вітальні 😍; Чому її макіяж завжди безладний... ніби прокинулася від сильного похмілля і не дивиться в дзеркало; я бачу стільки смутку 😢; Чому ти виглядаєш так, ніби плачеш?; Ця підводка для очей! Позбудься його, Бріт!».

Також виконавиця робить акценти на своїй далеко не ідеальній фігурі, бентежить оточуючих.

«Це особлива пора року 🍂🍁🎄🌟! Є за що дякувати! Сподіваюся, ви всі отримали поштою мої листівки до Дня Подяки та Різдва. Я знаю, що більшість із них не отримували їх у минулому, але я сподіваюся, що тепер ви все отримуєте мої рукописні листи» - пише Брітні.

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