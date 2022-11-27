Известная певица Бритни Спирс в одной ночнушке не только вызвала бурну реакцию, но и обеспокоила.

Популярная певица Бритни Спирс давно получила скандальную и довольно спорную славу, не только ее выходки, разборки и судебные разбирательства были в центре обсуждений. Поведение отца Бритни всегда удивляло поклонников, который заточил ее на долгие годы в доме.

Теперь же, когда звезда свободна и ведет Инстаграм, кадры из дома выглядят для многих все более смущающими и озадачивают сеть. Многие также обращают внимание на то, как выглядит Бритни – неопрятно, не ухожено и очень болезненно.

«Почему она всегда выглядит так, как будто она в приюте?; Открыт новый ракурс гостиной 😍; Почему ее макияж всегда в беспорядке... как будто проснулась от сильного похмелья и не смотрит в зеркало; я вижу столько печали 😢; Почему ты выглядишь так, будто плачешь?; Эта подводка для глаз! Избавься от него, Брит!».

Также исполнительница делает акценты на своей далеко не идеальной фигуре, смущая окружающих.

«Это самое особенное время года 🍂🍁🎄🌟! Есть за что благодарить! Надеюсь, вы все получили по почте мои открытки ко Дню Благодарения и Рождеству. Я знаю, что большинство из них не получали их в прошлом, но я надеюсь, что теперь вы все получаете мои рукописные письма» - пишет Бритни.

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