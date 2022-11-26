Відома актриса, перша «Холостячка» Ксенія Мішина щодня розповідає про своє життя, але не забуває ділитися думкою про те, що відбувається в країні. На цей раз артистка розповіла про те, що думає про останні події.
«Трохи про насущне. Важливо, звичайно, залишатися на плаву, коли тебе намагаються зламати. Але коли я бачу, скільки сили та стійкості в українців, навіть сумнівів немає в тому, що точку вже поставлено. Але вся ця агонія з боку країни-терориста незабаром призведе до решти подиху. Причому раптово.
Голод, холод і приниження – очевидна перспектива цієї країни. Диктатор може кричати все, що завгодно. Тільки в нього залишиться лише один важіль – це його крилаті рогатки нашими станціями, які нічого не змінять. Нічого! - підсумувала Ксенія.
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Не забуває Ксенія також показувати в Інстаграмі про те, що відбувається в країні і ділитися думкою. Нерідко артистку, як і її колег, обурює поведінку артистів із Росії.
«А мені цікаво, чи росіяни взагалі розуміють, що тепер є частиною терористичної корпорації? Надія залишилася тільки у кримчан, що ми одного разу витягнемо їх із цього лайна» - пише Ксенія.
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