Известная актриса, первая «Холостячка» Ксения Мишина каждый день рассказывает о своей жизни, но не забывает делиться мнением о происходящем в стране. В этот раз артистка рассказала о том, что думает о последних событиях.

«Немного о насущном. Важно конечно оставаться на плаву, когда тебя пытаются сломить. Но когда я вижу, сколько силы и стойкости у украинцев, даже сомнений нет в том, что точку уже поставлено. Но вся эта агония со стороны страны-террориста скоро приведет к остальному вздоху. Причем в один момент.

Голод, холод и унижение – вот очевидная перспектива этой страны. Диктатор может кричать все, что угодно. Только у него останется лишь один рычаг – это его крылатые рогатки по нашим станциям, которые ничего не изменят. Ничего!» - заключила Ксения.

Не забывает Ксения также показывать в Инстаграм о том, что происходит в стране и делиться мнением. Нередко артистку, как и ее коллег, возмущает поведение артистов из рф.

«А мне интересно, россияне вообще понимают, что теперь являются частью террористической корпорации? Надежда осталась только у крымчан, что мы однажды вытащим их из этого лайна» - пишет Ксения.

Напомним, "Это сплошной кошмар": Сумская показала, как готовит ужин без света и воды, и обратилась к украинцам.

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