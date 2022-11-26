Екс-учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська щодня всіма способами намагається привернути увагу до себе. Заради слави Камінська не соромиться влаштувати скандали та виправдовується, чому не розмовляє українською мовою чи не повертається додому.

Останнім інтерв'ю для проекту «Зоряний» Камінська також змогла відзначитись, вона зізналася, чому виїхала з України під час повномасштабної війни. Цього разу Камінська виправдалася маленькими дітьми, хоча багато зіркових колег артистки давно повернулися до України або зовсім не залишали її.

«Часто кажуть, що я поїхала. А що робити, коли малі діти? Я може чистила картоплю, як Дашка Астаф'єва, якби не було дітей. Якщо у мене зараз істерики у дитини, то що буде далі? Я не розумію. Я дуже хочу, щоб це все скінчилося і все було як раніше, але зараз такі часи...» – заявила Камінська.

Вона додала, що хоче повернутися до Києва із сином та дочкою після перемоги України.

Варто зазначити, що після нападу Росії на Україну Камінська евакуювалася до Нідерландів з дітьми та мамою. 8 серпня Камінська повідомила, що повернулася до Києва, а вже 19 серпня опублікувала в Instagram пост, у якому вказала, що знаходиться у Нідерландах.

У вересні співачка Слава Камінська зізналася, що її коханий "перебуває в Україні та допомагає наближати перемогу над окупантами".

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