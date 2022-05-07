Как пишет Politeka.net, популярная певица Слава Каминская, которая много лет пела в составе группы "НеАнгелы", нередко удивляет поклонников неоднозначными нарядами и выходками. Артистка не боится критики и сплетен, ведь ее развод пользователи Инстаграм обсуждали не один месяц.

Так, на этот раз дочь Лаура сфотографировала звезду среди песка на берегу моря. Причем кадр в шубе вызвал довольно бурную реакцию.

«Лаура , сфоткай маму 🤪❤️🙏🏼 (моя)❤️» - пишет Каминская под кадром.

В сети ответили: «На стиле🔥❤️; Вы и летом будете в шубе😂ну и климат🤦‍♀️; Фото супер!🔥У вас там холодно👀В Киеве мы намного легче одеты, многие уже даже в футболках🙂; Я вас не узнала….это кошмар что вы с собой сделали; в Киеве +12, солнечно. В шубе будет жарко; мало кто так ярко одевается».

Ранее Каминская решила показать, как тяжело справляться с двумя детьми и почему они иногда ее выматывают больше обычного. Напомним, артистка разведена и детьми она занимается сама, хоть часто и видится с экс-супругом, а он навещает Лауру и Леона и проводит с ними время вместе.

«Тихий час … после того, как довели мать 😭 У меня скоро начнёт дёргаться не только правый , но и левый глаз 😭🤪» - пишет Слава.

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