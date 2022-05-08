Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем Каминская не сдержала эмоций, сообщив о потере важного для себя человека.
«Хочется сказать почему больно, но не могу…Жизнь пересекает людей…сводит...разводит… Но связывающая нить тянется сквозь время, расстояния…Моя хорошая…Ты была той, кто светил ярко», - написала Слава.
В комментариях одна из пользовательниц уточнила, что певица говорит об их подруге. Судя по посту на ее странице в Инстаграме, речь идет о главном редакторе L’Officiel Austria, Monaco, CY Светлане Лавринович.
Свой пост Каминская сопроводила снимком, на котором она сидит на берегу в сумерках.
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Поклонники тут же отреагировали на ее пост.
«Если светила, свет не погаснет! Не знаю, в чем дело, НО, силы Вам! Дело времени!», «Держись, родненькая», «Да, красавица была и слишком молода», «Слишком рано она ушла», «Кто? Господи, сколько нужно, сколько можно?», - пишут люди.
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