Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем Каминская не сдержала эмоций, сообщив о потере важного для себя человека.

«Хочется сказать почему больно, но не могу…Жизнь пересекает людей…сводит...разводит… Но связывающая нить тянется сквозь время, расстояния…Моя хорошая…Ты была той, кто светил ярко», - написала Слава.

В комментариях одна из пользовательниц уточнила, что певица говорит об их подруге. Судя по посту на ее странице в Инстаграме, речь идет о главном редакторе L’Officiel Austria, Monaco, CY Светлане Лавринович.

Свой пост Каминская сопроводила снимком, на котором она сидит на берегу в сумерках.

Поклонники тут же отреагировали на ее пост.

«Если светила, свет не погаснет! Не знаю, в чем дело, НО, силы Вам! Дело времени!», «Держись, родненькая», «Да, красавица была и слишком молода», «Слишком рано она ушла», «Кто? Господи, сколько нужно, сколько можно?», - пишут люди.

Напомним, избранница "Холостяка" Богдан показала, кто ее зацеловывает кроме любимого.

Как сообщала Politeka, Осадчая мощно обратилась к мировой общественности, Дорофеева оценила.

Также Politeka писала, что "холостячка" Огневич призналась, что ее удивило в США.