Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая 15 лет была в группе "НеАнгелы". Но не так давно коллектив прекратил существование и артистка занялась сольной карьерой. Во время войны Слава уехала вместе с детьми из Украины и сейчас находится в Нидерландах, недалеко от Гааги. А на новых кадрах Слава показала подросших ребят, поделившись фото в своем Инстаграм.

На кадрах Леонард и Лаура сидели в кафе и наслаждались вкусностями.

"Я мама. С днем матери", - написала Слава в публикации.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"С днем матери", "Лаура с маникюром", "супер фотка", "От уж эти пупсы".

До этого Слава публиковала кадр, на котором сидела на пляже. Как можно понять, у Каминской ушла из жизни ее подруга.

"Хочется сказать почему больно , но не могу …. Жизнь пересекает людей … сводит …. разводит… Но связывающая нить тянется сквозь время , расстояния … Моя хорошая … Ты была той, кто светил ярко", - написала Слава в публикации.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" захотела выговориться после тяжелой потери

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