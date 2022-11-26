Экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская каждый день всеми способами пытается привлечь внимание к себе. Ради славы Каминская не стесняется устроить скандалы и оправдывается, почему не говорит на украинском языке или не возвращается домой.

Последним интервью для проекта «Звездный» Каминская также смогла отличиться, она призналась, почему уехала из Украины во время полномасштабной войны. В этот раз Каминская оправдалась маленькими детьми, хотя многие звездные коллеги артистки давно вернулись в Украину или вовсе не покидали ее.

«Часто говорят, что я уехала. А что делать, когда маленькие дети? Я бы может чистила картошку, как Дашка Астафьева, если бы не было детей. Если у меня сейчас истерики у ребенка, то что будет дальше? Я не понимаю. Я очень хочу, чтобы это все кончилось и все было как раньше, но сейчас такие времена…» - заявила Каминская.

Она добавила, что хочет вернуться в Киев с сыном и дочерью после победы Украины.

Стоит отметить, что после нападения рф на Украину Каминская эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой. 8 августа Каминская сообщила, что вернулась в Киев, а уже 19 августа опубликовала в Instagram пост, в котором указала, что находится в Нидерландах.

В сентябре певица Слава Каминская призналась, что ее возлюбленный "находится в Украине и помогает приближать победу над оккупантами".

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" показала подросших детей.

Как сообщала Politeka, Каминская из "НеАнгелов" захотела выговориться после тяжелой потери.

Также Politeka писала, Каминская из "НеАнгелов" озадачила неловким видом на пляже.