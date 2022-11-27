Даша Астаф'єва неодноразово була зіркою обкладинок всесвітньо відомого чоловічого журналу. Більше того, красу Даші оцінили давно та її виступи завжди вражали публіку. Але не лише яскравими образами славиться Астаф'єва.

Під час вторгнення їй хоч і було страшно, як і іншим українкам, але вона без зайвого пафосу вирушила готувати їжу для українських захисників, збирала кошти разом із фондами, допомагала людям похилого віку та нужденним, а також не забувала про притулки для тварин.

Не дивно, що висловлювання скандальної Слави Камінської, яка втекла з країни до Нідерландів, продовжує говорити російською мовою та піаритися на спірних темах, розлютили Дашу.

"Я не могла чистити картоплю, як Астаф'єва" - виправдалася Камінська.

Астаф'єва зауважила: «Божевілля увійшло в чат!».

Зазначимо, раніше Камінська виправдалася маленькими дітьми, хоча багато зіркових колег артистки давно повернулися в Україну або зовсім не залишали її.

«Часто кажуть, що я поїхала. А що робити, коли малі діти? Я може чистила картоплю, як Дашка Астаф'єва, якби не було дітей. Якщо у мене зараз істерики у дитини, то що буде далі? Я не розумію. Я дуже хочу, щоб це все скінчилося і все було як раніше, але зараз такі часи...» – заявила Камінська.

Вона додала, що хоче повернутися до Києва із сином та дочкою після перемоги України.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон .