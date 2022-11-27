Даша Астафьева не раз была звездой обложек всемирно известного мужского журнала. Более того, красоту Даши оценили давно и ее выступления всегда впечатляли публику. Но не только яркими образами славится Астафьева.

Во время вторжения ей хоть и было страшно, как и другим украинкам, но она без лишнего пафоса отправилась готовить еду для украинских защитников, собирала средства вместе с фондами, помогала пожилым и нуждающимся людям, а также не забывала о приютах для животных.

Не удивительно, что высказывание скандальной Славы Каминской, которая сбежала из страны в Нидерланды, продолжает говорить на русском языке и пиариться на спорных темах, взбесили Дашу.

«Я не могла чистить картошку, как Астафьева» - оправдалась Каминская.

Астафьева подметила: «Сумасшествие вошло в чат!».

Отметим, ранее Каминская оправдалась маленькими детьми, хотя многие звездные коллеги артистки давно вернулись в Украину или вовсе не покидали ее.

«Часто говорят, что я уехала. А что делать, когда маленькие дети? Я бы может чистила картошку, как Дашка Астафьева, если бы не было детей. Если у меня сейчас истерики у ребенка, то что будет дальше? Я не понимаю. Я очень хочу, чтобы это все кончилось и все было как раньше, но сейчас такие времена…» - заявила Каминская.

Она добавила, что хочет вернуться в Киев с сыном и дочерью после победы Украины.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.