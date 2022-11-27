Українська співачка Злата Огневич (справжнє ім'я – Інна Бордюг) показала цікаве фото у Криму та здивувала заявою.

Популярна українська виконавиця, друга «Холостячка» Злата Огневич щодня вражає образами та ділиться історіями про нові композиції. Артистка закінчила свій тур, який довго просувала, а тепер розпочала низку концертів для підтримки українців.

Цього разу, перед виступом, встигла Злата порадувати доволі рідкісним та пам'ятним фото.

«А ось я. Крим, Судак, Крабий острів! От думаю, на літо у Криму наступного року синій купальник брати?» - З гумором помітила Злата.

Зазначимо, артистка з перших днів вторгнення беззастережно підтримує ЗСУ, висвітлює тему із полоненими та завжди ділиться інформацією для допомоги військовим. Тому потролити росіян, котрі фактично програли війну, для артистки вже звична справа.

Раніше ми писали, Злата не подорожує на власному авто або вихваляється надмірним пафосом. Вона їздить поїздом і щоразу показує, як проходять її подорожі.

«А ось мій класичний набір на поїзд. Локшина, вода, дитяче харчування - я обожнюю всі ці дитячі пюрешки. І… верхня полиця. Я майже як на скалодромі» – поділилася Злата.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.