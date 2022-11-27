Популярная украинская исполнительница, вторая «Холостячка» Злата Огневич каждый день впечатляет образами и делится историями о новых композициях. Артистка закончила свой тур, который долго продвигала, а теперь начала череду концертов для поддержки украинцев.
В этот раз, перед выступлением, успела Злата порадовать довольно редким и памятным фото.
«А вот я. Крым, Судак, Крабий остров! Вот думаю, на лето в Крыму на следующий год синий купальник брать?» - с юмором подметила Злата.
Отметим, артистка с первых дней вторжения безоговорочно поддерживает ВСУ, освещает тему с пленными и всегда делится информацией для помощи военным. Поэтому потроллить росиян, которые фактически проиграли войну, для артистки уже привычное дело.
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Ранее мы писали, Злата не путешествует на личном авто или хвастается чрезмерным пафосом. Она ездит на поезде и каждый раз показывает, как проходят ее путешествия.
«А вот мой классический набор на поезд. Лапша, водичка, детское питание – я обожаю все эти детские пюрешки. И… верхняя полка. Я почти как на скалодроме» - поделилась Злата.
Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.
Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.