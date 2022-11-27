Украинская певица Злата Огневич (настоящее имя – Инна Бордюг) показала интересное фото в Крыму и удивила заявлением.

Популярная украинская исполнительница, вторая «Холостячка» Злата Огневич каждый день впечатляет образами и делится историями о новых композициях. Артистка закончила свой тур, который долго продвигала, а теперь начала череду концертов для поддержки украинцев.

В этот раз, перед выступлением, успела Злата порадовать довольно редким и памятным фото.

«А вот я. Крым, Судак, Крабий остров! Вот думаю, на лето в Крыму на следующий год синий купальник брать?» - с юмором подметила Злата.

Отметим, артистка с первых дней вторжения безоговорочно поддерживает ВСУ, освещает тему с пленными и всегда делится информацией для помощи военным. Поэтому потроллить росиян, которые фактически проиграли войну, для артистки уже привычное дело.

Ранее мы писали, Злата не путешествует на личном авто или хвастается чрезмерным пафосом. Она ездит на поезде и каждый раз показывает, как проходят ее путешествия.

«А вот мой классический набор на поезд. Лапша, водичка, детское питание – я обожаю все эти детские пюрешки. И… верхняя полка. Я почти как на скалодроме» - поделилась Злата.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.