На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати мак енд чіз.

"Ми усі любимо макарони та сир. А ця страва - якраз має привести в захват і дорослих, і дітей - маленькі макарони у кремово-сирному соусі, які легко може приготувати кожен!", — пише Ярославский.

Нам знадобляться:

400г макаронів (беріть маленькі)

600г молока

100г вершків

45г борошна

45г вершкового масла

Сіль, мускатний горіх

200+100г сиру Чедер

За бажанням ще можна додавати гірчицю (і навіть зернову), копчену паприку, гострий перець.

Спочатку робимо соус. Вершкове масло топимо у сотейнику, коли воно починає смажитись, додаємо борошно і, досить добре помішуючи, смажимо суміш на середньому вогні до побіління борошна і навіть трохи більше - поки почне змінюватись колір ближче до карамельного. Знімаємо з вогню. Коли борошно охолоне, додаємо до нього 100 мл молока і просто перемішуємо.

"Окремо нагріваю свіже доведене до кипіння молоко з вершками, тоді вже додаю молоко з борошном і заварюю соус - Бешамель! Треба довести суміш, добре помішуючи, до кипіння і зняти з плити. Прямо одразу у соус додаю сіль, тертий мускатний горіх і тертий сир чедер 200г, помішую, поки він не розтане. Соус має бути дуууже смачний - мій секрет - підкопчена паприка!", — пояснює зірка "Мастер Шеф".

Окремо у киплячу підсолену воду Володимир кидає макарони і варить по часу, який вказаний на пачці, зливає через сито. У соус він додає гарячі макарони, перемішує, кладе в ємність для запікання, ще натирає зверху сиру і запікає до рум’яної скоринки.

"Все - можна їсти! Подавайте як гарнір або самостійну страву! Які можна ще брати сири: -той який ви любите😉, -грюйер, -гауда, -моцарелла, -швейцарські, -навіть з пліснявою на ваш смак. Знаю, що деякі навіть цибулю підсмажену додають - але то вже будуть ваші експерименти. Хай у вас буде ще смачніше ніж у мене! Я поклав багато сиру зверху - можна більше його в соус! Ще можна зберігати таку штуку у холодильнику 3-4 дні і запікати або підсмажувати перед подачею", — радить Володимир Ярославський.

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