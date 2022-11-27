На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить мак энд чиз.

"Мы все любим макароны и сыр. А это блюдо - как раз должно привести в восторг и взрослых, и детей - маленькие макароны в кремово-творожном соусе, которые легко может приготовить каждый!", - пишет Ярославский.

Нам понадобятся:

400г макарон (берите маленькие)

600г молока

100г сливок

45г муки

45г сливочного масла

Соль, мускатный орех

200+100г сыра Чеддер

По желанию еще можно добавлять горчицу (и даже зерновую), копченую паприку, острый перец.

Сначала делаем соус. Сливочное масло топим в сотейнике, когда оно начинает жариться, добавляем муку и, достаточно хорошо помешивая, жарим смесь на среднем огне до побеления муки и даже немного больше – пока начнет меняться цвет поближе к карамельному. Снимаем с огня. Когда мука остынет, добавляем в нее 100 мл молока и просто перемешиваем.

"Отдельно нагреваю свежее доведенное до кипения молоко со сливками, тогда уже добавляю молоко с мукой и завариваю соус - Бешамель! Надо довести смесь, хорошо помешивая, до кипения и снять с плиты. Прямо сразу в соус добавляю соль, тертый мускатный орех и тертый сыр чеддер 200г, помешиваю, пока он не растает. Соус должен быть очень вкусный - мой секрет - подкопченная паприка!", - объясняет звезда "Мастер Шеф".

Отдельно в кипящую подсоленную воду Владимир бросает макароны и варит по времени, указанному на пачке, сливает через сито. В соус он добавляет горячие макароны, перемешивает, кладет в емкость для запекания, натирает еще сверху сыра и запекает до румяной корочки.

"Все - можно есть! Подавайте как гарнир или самостоятельное блюдо! Какие можно еще брать сыры: -тот какой вы любите 😉, -грюйер, -гауда, -моцарелла, -швейцарские, -даже с плесенью на ваш вкус. Знаю, что некоторые даже лук поджаренный добавляют - но это уже будут ваши эксперименты. Пусть у вас будет еще вкуснее, чем у меня!Я положил много сыра сверху - можно больше его в соус! Еще можно хранить такую ​​штуку в холодильнике 3-4 дня и запекать или поджаривать перед подачей", - советует Владимир Ярославский.

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