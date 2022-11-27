Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур. Через повномасштабне вторгнення рф Камалія разом з чоловіком та дітьми виїхала до Великобританії, але регулярно приїжджає до України.

Зараз співачка поїхала до Пакистану, де вирішила дати серію концертів у Карачі та Лахорі, щоб допомогти зібрати кошти для постраждалих від жахливої повені на батьківщині свого чоловіка.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася кадрами зі свого виступу та моменту нагородження її.

"Я щаслива отримати Найвищу культурну нагороду Пакистану від Ради мистецтв Пакистану за допомогу та меценатство! Сподіваюсь, що Пакистан дуже скоро оговтається після страшної повені! Вдячна Батьківщині мого чоловіка за допомогу моїй Україні!", — написала Камалія під світлинами.

Шанувальники в коментарях підтримали артистку: "Вітаю Вас! Які Ви красиві!!! Камалія - неперевершена! Плаття, просто фантастичне - український прапор, дуже гарно пошите!", "Ви молодець!!!👏👏👏 просто так нагороди не дають! А за працю!!! Ви її заслужили на всі 100!", "Вітаю, Камалія, ти дійсно заслуговуєш найвищих нагород🤗".

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