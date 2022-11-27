Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур. Из-за полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию, но регулярно приезжает в Украину.

Сейчас певица уехала в Пакистан, где решила дать серию концертов в Карачи и Лахоре, чтобы помочь собрать средства для пострадавших от ужасного наводнения на родине своего мужа.

На своей странице в Instagram артистка поделилась кадрами со своего выступления и момента награждения ее.

"Я счастлива получить Наивысшую культурную награду Пакистана от Совета искусств Пакистана за помощь и меценатство! Надеюсь, что Пакистан очень скоро придет в себя после страшного наводнения! Благодарна Родине моего мужа за помощь моей Украине!", - написала Камалия под фотографиями.

Поклонники в комментариях поддержали артистку: "Поздравляю Вас! Какие Вы красивые!!! Камалия - непревзойденная! Платье, просто фантастическое - украинский флаг, очень красиво сшито!", " Вы молодец!!!👏👏👏 просто так награды не дают! А за труд !!!Вы ее заслужили на все 100!", "Поздравляю, Камалия, ты действительно заслуживаешь самых высоких наград🤗".

Напомним, самая богатая певица Украины Камалия неожиданно попросила о помощи.

Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины Камалия покрасовалась перед украинцами с новой песней.

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины Камалия удивила необычным фото с мужем-миллиардером.