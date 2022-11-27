Напередодні артистка поділилася з українцями дуже важливою для неї піснею «Ніколи не здамося» про наші воєнні реалії. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Аїда розмістила ефектне селфі та підписала, що це вона чекає на коментарі шанувальників про нову пісню.

"Насправді, готуючи реліз цієї пісні, я хвилювалася як ніколи. Бо для мене це не просто пісня. Бо це не пісня лише про моє особисте. Це пісня про всіх нас, про всі жахи, які нам довелося пережити, про всі страшні речі, через які ми проходимо. Війна, це найстрашніше, що може статися з людиною. І важко було й уявити, що в 21 сторіччі можуть мати місце такі варварські та жорстокі події. Але це сталося, і сталося з нами…", — зізнається Ніколайчук.

Співачка також наголосила, що пишається українцями, нашим незламним народом.

"Як стійко ми проходимо через весь цей терор, який нам влаштовує країна-терорист Росія. І маю безмежну вдячність до наших героїв - воїнів ЗСУ! Дякую, що кожного дня та кожної ночі ви мужньо та героїчно боронете нас та нашу землю, наш дім - Україну", — додала Аїда Ніколайчук.

Шанувальники, серед яких багато іноземців, у коментарях оцінили нову пісню зірки "Х-Фактора" та засипали її компліментами.

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