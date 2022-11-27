Накануне артистка поделилась с украинцами очень важной для нее песней «Никогда не сдадимся» о наших военных реалиях. На этот раз на своей странице в Instagram Аида разместила эффектное селфи и подписала, что это она ждет комментарии поклонников о новой песне.

"На самом деле, готовя релиз этой песни, я волновалась как никогда. Потому что для меня это не просто песня. Потому что это не песня только о моем личном. Это песня обо всех нас, обо всех ужасах, которые нам пришлось пережить, обо всех страшных вещах, через которые мы проходим. Война, это самое страшное, что может произойти с человеком. И трудно было представить, что в 21 веке могут произойти такие варварские и жестокие события. Но это произошло и произошло с нами…", — признается Николайчук.

Певица также подчеркнула, что гордится украинцами, нашим несгибаемым народом.

"Как устойчиво мы проходим через весь этот террор, который нам устраивает страна-террорист Россия. И имею безграничную благодарность к нашим героям - воинам ВСУ! Спасибо, что каждый день и каждую ночь вы мужественно и героически защищаете нас и нашу землю, наш дом - Украину", - добавила Аида Николайчук.

Поклонники, среди которых много иностранцев, в комментариях оценили новую песню звезды "Х-Фактора" и засыпали ее комплиментами.

Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.

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