В Україні 26 листопада вшановували пам'ять жертв трьох Голодоморів, які українці пережили в ХХ сторіччі. На своїй сторінці в Instagram Сумська присвятила емоційний пост трагедії українського народу.

"Запали свічку, згадай померлих в страшних муках українців!🕯Моя бабуся розповідала жахливі історії тих років…Це було в 32 році на Кіровоградщині…Ідучи селом, вона, ще зовсім молода дівчина, восени пішла в поле, аби знайти хоч якісь залишки зерна…, бо все, що було в хаті, забирали служби голови села. Вигрібали до останньої зернини, рили по всіх закутках…", — пише Ольга.

Тоді, йдучи селом, бабуся актриси помітила, як за нею біжать декілька чоловіків.

"Я дуже добре запам’ятала з її слів, що могли забити до смерті і з’їсти… Саме так, від голоду люди просто божеволіли…Тож, не вміючи плавати, вона кинулась в ставок і перепливла зі страху на другий берег, врятувавши собі життя… Пам’ятаємо ті страшні роки геноциду українців, які і сьогодні повторюються …😢🙏🏻", — наголосила Ольга Сумська.

Українці в коментарях підтримали артистку: "Колись хотіли заморити нас голодом,а тепер холодом і темрявою.Не вийшло тоді не вийде й тепер.Слава Україні🙏❤Світла пам'ять усім загиблим🙏", "Страшно уявити, що пережили ті люди!! Дивлюся фільм Анатолія Дімарова "І будуть люди". Фільм до сліз, як нищили нашу неньку Україну! Історія циклічна, і зараз все повторюється".

Нагадаємо, Ольга Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнко з Сумською, зірка відповіла.