В Україні 26 листопада вшановували пам'ять жертв трьох Голодоморів, які українці пережили в ХХ сторіччі. На своїй сторінці в Instagram Сумська присвятила емоційний пост трагедії українського народу.
"Запали свічку, згадай померлих в страшних муках українців!🕯Моя бабуся розповідала жахливі історії тих років…Це було в 32 році на Кіровоградщині…Ідучи селом, вона, ще зовсім молода дівчина, восени пішла в поле, аби знайти хоч якісь залишки зерна…, бо все, що було в хаті, забирали служби голови села. Вигрібали до останньої зернини, рили по всіх закутках…", — пише Ольга.
Тоді, йдучи селом, бабуся актриси помітила, як за нею біжать декілька чоловіків.
"Я дуже добре запам’ятала з її слів, що могли забити до смерті і з’їсти… Саме так, від голоду люди просто божеволіли…Тож, не вміючи плавати, вона кинулась в ставок і перепливла зі страху на другий берег, врятувавши собі життя… Пам’ятаємо ті страшні роки геноциду українців, які і сьогодні повторюються …😢🙏🏻", — наголосила Ольга Сумська.
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Українці в коментарях підтримали артистку: "Колись хотіли заморити нас голодом,а тепер холодом і темрявою.Не вийшло тоді не вийде й тепер.Слава Україні🙏❤Світла пам'ять усім загиблим🙏", "Страшно уявити, що пережили ті люди!! Дивлюся фільм Анатолія Дімарова "І будуть люди". Фільм до сліз, як нищили нашу неньку Україну! Історія циклічна, і зараз все повторюється".
Нагадаємо, Ольга Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з росії.
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Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнко з Сумською, зірка відповіла.