В Украине 26 ноября чтят память жертв трех Голодоморов, которые украинцы пережили в ХХ веке. На своей странице в Instagram Сумская посвятила эмоциональный пост трагедии украинского народа.

«Зажги свечу, вспомни умерших в страшных муках украинцев! Моя бабушка рассказывала ужасные истории тех лет ... Это было в 32 году на Кировоградщине ... Идя по деревне, она, еще совсем молодая девушка, осенью пошла в поле, чтобы найти хоть какие остатки зерна ..., потому что все, что было в доме, забирали службы головы деревни. Выгребали до последнего зерна, рыли по всем углам…", — пишет Ольга.

Тогда, идя по селу, бабушка актрисы заметила, как за ней бегут несколько мужчин.

"Я очень хорошо запомнила по ее словам, что могли забить до смерти и съесть... Именно так, от голода люди просто с ума сходили... Поэтому, не умея плавать, она бросилась в пруд и переплыла из страха на другой берег, спася себе жизнь… Помним те страшные годы геноцида украинцев, которые и сегодня повторяются… 😢🙏🏻", - подчеркнула Ольга Сумская.

Украинцы в комментариях поддержали артистку: "Когда-то хотели уморить нас голодом, а теперь холодом и тьмой. Не получилось тогда не выйдет и теперь. Слава Украине 🙏❤Светлая память всем погибшим🙏", "Страшно представить, что пережили те люди!! Смотрю фильм Анатолия Димарова "И будут люди". Фильм до слез, как уничтожали нашу матушку Украину! История циклическая, и сейчас все повторяется".

Напомним, Ольга Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.