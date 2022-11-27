Популярна українська ведуча Марічка Падалко розповіла, як росіяни обстріляли житловий район Дніпра – 13 постраждалих, четверо – у лікарні (відео 1), а також показала, як 12 наших воїнів повернулися додому (відео 2) у результаті обміну.

У традиційній добірці новин телеведуча представила найкоментованіші теми.

«Вчора Українці вшановували пам'ять жертв Голодомору (відео 3). Вшанував убитих українців і польський президент (фото 4).

Також на Запоріжжі поховали Сергія, який загинув на другий день від народження після обстрілу росіянами пологового будинку (фото 6)

У Херсон сьогодні розпочалося подання електроенергії, спочатку до об'єктів критичної інфраструктури. Тим часом, українці шукають спосіб підтримати один одного у разі відключення світла, як, наприклад, у Дніпрі (фото 7)

У Білорусі раптово помер міністр закордонних справ Володимир Макей (фото 8)» - повідомляє Марічка.

Також стало відомо, що Україна та Бельгія підписали спільну декларацію щодо підтримки членства України в ЄС та НАТО (фото 9). А Борис Джонсон, колишній прем'єр Британії, безпосередньо взяв участь у відправленні гуманітарного вантажу до лікарні Херсона (фото 10).

У мережі відповідають:

«Нестерпний біль бачити невинне немовля у труні. 😭; Скільки горя принесли росіяни. Ніколи не пробачимо. А особливо смерті янголят; Звірі скажені, нелюди, але це точно не люди! Не можна без сліз дивитись на цей жах!; Немовля... Маленьке...не можу зупинитися, плачу без зупинки; Обстріл Пологового будинку – це тероризм та геноцид. 😢 Чому світ дозволяє цьому відбуватися? Для терористів – відповідні методи.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.