Популярная украинская ведущая Маричка Падалко рассказала, как россияне обстреляли жилой район Днепра – 13 пострадавших, четверо – в больнице (видео 1), а также показала, как 12 наших воинов вернулись домой (видео 2) в результате обмена.

В традиционной подборке новостей телеведущая представила самые комментируемые темы.

«Вчера Украинцы чтили память жертв Голодомора (видео 3). Почтил убитых украинцев и польский президент (фото 4).

Также на Запорожье похоронили Сережу, погибшего на второй день от рождения после обстрела россиянами роддома (фото 6)

В Херсон сегодня началась подача электроэнергии, сначала в объекты критической инфраструктуры. Тем временем украинцы ищут способ поддержать друг друга в случае отключения света, как, например, в Днепре (фото 7)

В Беларуси внезапно умер министр иностранных дел Владимир Макей (фото 8)» - сообщает Маричка.

Также стало известно, что Украина и Бельгия подписали совместную декларацию о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО (фото 9). А Борис Джонсон, бывший премьер Британии, принял непосредственное участие в отправке гуманитарного груза в больницу Херсона (фото 10).

В сети отвечают:

«Невыносимая боль видеть невинного младенца в гробу. 😭; Сколько горя принесли русские. Никогда не простим. А особенно смерти ангелочков; Звери бешеные, изверги, но это точно не люди! Нельзя без слез смотреть на этот ужас!; Младенец... Маленький...не могу остановиться, плачу без остановки; Обстрел Роддома – это терроризм и геноцид. 😢 Почему мир позволяет этому происходить.? Для террористов – соответствующие методы».

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.