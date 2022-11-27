Популярная украинская ведущая Маричка Падалко рассказала, как россияне обстреляли жилой район Днепра – 13 пострадавших, четверо – в больнице (видео 1), а также показала, как 12 наших воинов вернулись домой (видео 2) в результате обмена.
В традиционной подборке новостей телеведущая представила самые комментируемые темы.
«Вчера Украинцы чтили память жертв Голодомора (видео 3). Почтил убитых украинцев и польский президент (фото 4).
Также на Запорожье похоронили Сережу, погибшего на второй день от рождения после обстрела россиянами роддома (фото 6)
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В Херсон сегодня началась подача электроэнергии, сначала в объекты критической инфраструктуры. Тем временем украинцы ищут способ поддержать друг друга в случае отключения света, как, например, в Днепре (фото 7)
В Беларуси внезапно умер министр иностранных дел Владимир Макей (фото 8)» - сообщает Маричка.
Также стало известно, что Украина и Бельгия подписали совместную декларацию о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО (фото 9). А Борис Джонсон, бывший премьер Британии, принял непосредственное участие в отправке гуманитарного груза в больницу Херсона (фото 10).
В сети отвечают:
«Невыносимая боль видеть невинного младенца в гробу. 😭; Сколько горя принесли русские. Никогда не простим. А особенно смерти ангелочков; Звери бешеные, изверги, но это точно не люди! Нельзя без слез смотреть на этот ужас!; Младенец... Маленький...не могу остановиться, плачу без остановки; Обстрел Роддома – это терроризм и геноцид. 😢 Почему мир позволяет этому происходить.? Для террористов – соответствующие методы».
Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.
Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.
Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.