Популярна співачка Брітні Спірс у білій домашній сукні не стала приховувати недоліки, але й підкреслила їх не найвдалішим макіяжем та фатою прабабусі. Кадри, які мали порадувати фанатів, тільки ще більше стурбували їх.

«Я ніколи не ношу свої сукні… вони такі гарні! Це фата моєї прапрабабусі… Я такий АНГЕЛ! - написала Брітні під добіркою кадрів у різних, але досить схожих при цьому образах.

Як і очікувалося, спроба Брітні зобразити щасливий відпочинок і її незграбний вигляд з розпушеним і сплутаним волоссям викликала бурхливі обговорення:

«Ці відео страшенно дивні; Це насправді жахливо; Це дивно страшно; Це взагалі не її пост. Це лайно стає тривожним насправді; Ніщо із цього не поєднується. Музика, сукні, фата. ТФ продовжується; Вона жива? Що тут відбувається ?; Я не думаю, що це пост Брітні…; 🗣 ОФІЦЕР! Нам потрібна перевірка здоров'я!».

Поведінка отця Брітні завжди дивувала шанувальників, який ув'язнив її на довгі роки в будинку.

Тепер же, коли зірка вільна і веде Інстаграм, кадри з дому виглядають для багатьох дедалі більше бентежними і спантеличують мережу. Багато хто також звертає увагу на те, як виглядає Брітні – неохайно, не доглянуто та дуже болісно.

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