Популярная певица Бритни Спирс в белом домашнем платье не стала скрывать недостатки, но и подчеркнула их не самым удачным макияжем и фатой прабабушки. Кадры, которые должны были порадовать фанатов, только еще больше обеспокоили их.

«Я никогда не ношу свои платья… они такие красивые! Это фата моей прапрабабушки… Я такой АНГЕЛ!» - написала Бритни под подборкой кадров в разных, но довольно похожих при этом образах.

Как и ожидалось, попытка Бритни изобразить счастливый отдых и ее неловкий вид с распушенными и спутанными волосами вызвала бурные обсуждения:

«Эти видео чертовски странные; Это на самом деле страшно; Это странно жутко; Это вообще не ее пост. Это дерьмо становится тревожным на самом деле; Ничто из этого не сочетается. Музыка, платья, фата. ТФ продолжается; Она жива? Что здесь происходит ?; Я не думаю, что это пост Бритни…; 🗣 ОФИЦЕР! Нам нужна проверка здоровья!».

Поведение отца Бритни всегда удивляло поклонников, который заточил ее на долгие годы в доме.

Теперь же, когда звезда свободна и ведет Инстаграм, кадры из дома выглядят для многих все более смущающими и озадачивают сеть. Многие также обращают внимание на то, как выглядит Бритни – неопрятно, не ухожено и очень болезненно.

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