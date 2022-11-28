На своїй сторінці в Instagram спортсменка, яка разом із сином втікла від війни за кордон, вирішила підтримати українців.

"Любі українці, ви знаєте, що в нас набагато більше тепла всередині,ніж у будь кого💡Давайте підтримувати один одного 🤝Зараз діти в усій Україні продовжують тренуватися навіть без світла. Коли ми вирішували, чи будемо тренуватися в таких складних умовах, усі батьки та діти відповили, як один – ТАК! Діти наклеюють неонову стрічку на булави та обручі, щоб бачити предмети в темряві та продовжувати тренуватися! Наші діти пройшли кроси до бомбосховища, тренування без світла, води та опалення. Після цього ще в когось є сумніви з приводу нашої перемоги?!", — пише Ганна Різатдінова.

Зірка додала, що раніше в багатьох із нас було мало часу на спілкування з дітьми через роботу, справи і тд.

"Зараз є можливість все виправити, спілкуватися з дітьми ввечері, розповідати історії зі свого життя, поговорити з дитиною про мотивацію, про плани на майбутнє. Одним словом – стати ближче один до одного🥰 І ще одна гарна новина 😌 Друзі, всі будемо у формі, тому що без світла найкращий варіант на вечір – це салати 🥬💪🏼", — наголосила гімнастка.

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