Модель, колишня гімнастка та переможниця шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова годину змушена була чекати на допомогу.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Даша розмістила відео, як вона вирішила випробувати долю та скористатися ліфтом, поки він ще працював, але світло в будинку вже зникло. При цьому вона сама чудово розуміла, що ризикує, і у вихідний день їй на порятунок прийдуть не скоро. Схрещені пальці дівчину не врятували, вона застрягла і годину чекала на допомогу.

"Друзі, сталося найгірше. Так, я застрягла", — каже спортсменка, коли в ліфті раптово зникло світло.

"Доброго раночку 😁Друзі, переконливе прохання ..не випробовуйте долю, коли ВЖЕ вимкнули світло))😅 І хоча настрій залишився хорошим та сиділа я не так й багато (годину), але все одно ситуації можуть бути різними. Дай бог здоров’я людям, які рятують нас кожного дня 😌🙏🏻", — розповіла Ульянова.

Шанувальники зірки "Холостяка" в коментарях оцінили кумедний монтаж відео:

"Треба було пальці схрещені до кінця тримати 😂";

"Даша, ваше відео "зробило" мій день(сміюсь від душі) 🔥🔥🔥!!! Будьте розсудливі, бережіть себе❤️!";

"Треба ходити пiшки! Корисно для здоров'я";

"Блін😂😂😂😂ну це відео дня 🔥";

"Даша, самоіронія і почуття гумору топчик 💯😁😁😁😁 те, що нас рятує по життю";

"Ситуація "печалька", але дуже смішно показали👍👏".

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