Щороку з 25 листопада до 10 грудня відбувається Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єфросиніна розмістила потужний пост на цю тему.

"Протягом дев‘яти місяців кожен українець бачить насильство: зі свого вікна, з новин, з розповідей своїх рідних та друзів… наша нація протистоїть геноциду … Кожного року в цей день по світу привертали увагу до домашнього та гендерно зумовленого насильства. Але цього року для нашого народу це страшне слово відчувається в кожній клітині, навіть якщо ця тема ніколи його не стосувалася", — пише Марія.

Ведуча додала, що попереду в нас дуже багато роботи з темою насильства, але ми обов'язково подолаємо цю проблему.

"Сприймайте як хочете, проте скажу: велика війна показала жінкам, які замовчували свої страждання через домашнє насильство, що треба боротися, треба протистояти будь якому прояву образ та втручання в твоє життя.. Так, відсоток тих, хто досі терпить, великий, але я пишаюся тими, хто пішов, врятував дітей, знайшов сили втекти та розірвати це коло саме під час Великої війни! А ще ці жінки, як і ми з вами, побачили цю неймовірну чуйність, що прорвалася з кожного украінця, це розуміння природи зла, адже сьогодні тобі вже не ткнуть в носа : «сама винна». Бо ми всі відчули на собі, що не треба бути винним, щоб тебе почали знищувати…", — наголосила Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, що Єфросиніна публічно поставила на місце Бузову, що приїхала ганьбитися до окупованого Донецька.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна чесно розповіла, як змінилося життя її родини.

Також Politeka писала, що Єфросиніна вмовила сина сфотографуватися і показала, на кого він схожий.