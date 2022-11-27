Минулого року зірка, яка в останньому сезоні шоу "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, вийшла заміж за свого коханого-бізнесмена на ім'я Алмаз. Її чоловік – непублічна особистість. Відомо, що бізнесмен казахського походження має мільйонні статки, і вже понад два роки Іванна разом із ним живе в Швейцарії.

Напередодні в швейцарському Берні відбувся захід вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. На заході було чимало українців, іноземної дипломатії і талановитих виконавців. На своїй сторінці в Instagram Іванна Онуфрійчук показала, як усе пройшло.

"Я з честю та захватом відвідую такі події. Для мене надзвичайно важливо розповідати більшій кількості людей про Україну, про все, що в ній відбувалося та відбувається 🙏🏽І я була вражена, скільки українців вчора зібралося в одному залі, як вони відчувають українські пісні і передають співчуття і любов до України через них 💙💛", — зізнається ведуча.





"Геноцид в Україні — це ще один злочин росії, який показує їхнє бажання знищити нашу націю. Це ще один злочин, якому немає прощення. Тому ми повинні передавати нашу історію з покоління в покоління всіма способами, розповідати її всьому світові. Ми повинні пам‘ятати, об‘єднуватися знову і знову, щоб перемогти це зло назавжди!", — наголосила Онуфрійчук.

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