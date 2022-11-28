На своей странице в Instagram спортсменка, которая вместе с сыном убежала от войны за границу, решила поддержать украинцев.

"Любимые украинцы, вы знаете, что у нас гораздо больше тепла внутри, чем у любого другого💡Давайте поддерживать друг друга 🤝Сейчас дети по всей Украине продолжают тренироваться даже без света. Когда мы решали, будем ли тренироваться в таких сложных условиях, все родители и дети ответили, как один – ДА! Дети наклеивают неоновую ленту на булавы и обручи, чтобы видеть предметы в темноте и продолжать тренироваться! Наши дети прошли кроссы в бомбоубежище, тренировки без света, воды и отопления. После этого у кого-то еще есть сомнения по поводу нашей победы?!", — пишет Анна Ризадинова.

Звезда добавила, что раньше у многих из нас было мало времени на общение с детьми из-за работы, дел и тд.

"Сейчас есть возможность все исправить, общаться с детьми вечером, рассказывать истории из своей жизни, поговорить с ребенком о мотивации, о планах на будущее. Одним словом – стать ближе друг к другу 🥰 И еще одна хорошая новость 😌 Друзья, все будем в форме, потому что без света самый лучший вариант на вечер – это салаты 🥬💪🏼", - подчеркнула гимнастка.

Напомним, Иванна Онуфрийчук из "Танців з зірками" показала, чем занимается, живя в Швейцарии.

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Даша Ульянова попала в неприятности, застряв в лифте.

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