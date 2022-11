Знаменита 53-річна виконавиця Дженніфер Лопес із шумом відгуляла чергове весілля. З бенном Аффлеком артистка зустрічалася 20 років тому, плануючи церемонію. Але тоді відносини не склалися, втім, зараз пара активно надолужує втрачене.

Після весілля Дженніфер і Бен знову облаштували будинок під себе, а Аффлек навіть продав свій холостяцький особняк. Зараз вони намагаються рідше потрапляти під приціл камер.

«Містер і місіс Аффлек у Нью-Йорку💞 Подружжя відвідало мюзикл «Музикант» у театрі «Зимовий сад»🎭» - сказано у підписі під кадрами.

У мережі відразу відреагували на побачене, помітивши і зміни у вигляді пари:

«Будь-якого сфотографую в русі і буде серія невдалих знімків 🙌; І він вічно п'яний від кохання 😂🤦🏻‍♀️; Класні 😍; Які ж вони щасливі та закохані 🥰».

Раніше Лопес влаштувала тотальну мовчанку на майданчиках. Як і передбачали фанати, робила це зірка, щоб вдало анонсувати новий альбом.

Так, актриса та співачка анонсувала перший з 2014 року музичний альбом, який отримав назву This Is Me… Now. Лопес заявила про нову платівку у день 20-річчя від дня виходу її третього альбому This Is Me… Then.

