53-летняя знаменитая исполнительница Дженнифер Лопес в компании своего супруга удивила внешним видом на новых кадрах.

Знаменитая 53-летняя исполнительница Дженнифер Лопес с шумом отгуляла очередную свадьбу. С беном Аффлеком артистка встречалась и 20 лет назад, планируя церемонию. Но тогда отношения не сложились, впрочем, сейчас пара активно наверстывает упущенное.

После свадьбы Дженнифер и Бен заново обустроили дом под себя, а Аффлек даже продал свой холостяцкий особняк. Сейчас они стараются реже попадать под «прицел» камер.

«Мистер и миссис Аффлек в Нью-Йорке💞 Супруги посетили мюзикл «Музыкант» в театре «Зимний сад»🎭» - сказано в подписи под кадрами.

В сети сразу отреагировали на увиденное, подметив и перемены во внешнем виде пары:

«Любого сфотографирую в движении и будет серия неудачных снимков 🙌; И он вечно пьяный от любви 😂🤦🏻‍♀️; Классные 😍; Как же они счастливы и влюблены 🥰».

Ранее Лопес устроила тотальное молчание на площадках. Как и предполагали фанаты, делала это звезда намерено, чтобы удачно анонсировать новый альбом.

Так, актриса и певица анонсировала первый с 2014 года музыкальный альбом, который получил название «This Is Me… Now». Лопес заявила о новой пластинке в день 20-летия со дня выхода ее третьего альбома «This Is Me… Then».

Напомним, "Это сплошной кошмар": Сумская показала, как готовит ужин без света и воды, и обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, Ноги, как спички: Кендалл Дженнер в колготках сверкнула модельными прелестями.

Также Politeka писала, что "Зал не умолкал": Билык показала, как ее встречали на концертах в Израиле, видео.