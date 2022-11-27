Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram Катя емоційно відреагувала на публікації тих українців, які, забувши, що в їхній країні триває повномасштабна війна, хизуються усіма перевагами життя в інших країнах. Осадча попросила їх мати хоч трохи поваги до тих, хто зараз опинився у скрутному становищі.

"Не буду нікого відмічати і ганьбити. Але майте клепку, якщо ви в теплі, зі світлом і за кордоном, не варто кричати, як вам класно. Всі мають право на своє життя, але ми зараз всі українці і маємо підтримувати одне одного, а не дратувати", — написала ведуча.

Крім того, Осадчу розгнівало те, як деякі хизувалися відвідуваннями ресторанів і кафе, а також виставляли фото з тістечками у Мережу в той день, коли в Україні вшановували пам'ять жертв трьох Голодоморів, які українці пережили в ХХ сторіччі.

"Ну і тарілки з тістечками в День пам'яті жертв голодомору - окремий вид цинізму", — наголосила Катерина.

Також ведуча додала, як війна змінила її ставлення д жия.

"Ніколи не любила листопад, а тепер люблю. Тепер люблю всі місяці, адже це життя, ця кожна мить, яка ніколи не повториться. Цінуємо кожну хвилину", — пише Катя Осадча.

Нагадаємо, Осадча звернулася до українців після "одкровень" Земфіри.

Як Politeka повідомляла, Осадча вразила домашнім фото з синами від Горбунова.

Також Politeka писала, що Катерину Осадчу покарали за правдиві новини з України, ведуча емоційно відреагувала.