Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram Катя емоційно відреагувала на публікації тих українців, які, забувши, що в їхній країні триває повномасштабна війна, хизуються усіма перевагами життя в інших країнах. Осадча попросила їх мати хоч трохи поваги до тих, хто зараз опинився у скрутному становищі.
"Не буду нікого відмічати і ганьбити. Але майте клепку, якщо ви в теплі, зі світлом і за кордоном, не варто кричати, як вам класно. Всі мають право на своє життя, але ми зараз всі українці і маємо підтримувати одне одного, а не дратувати", — написала ведуча.
Крім того, Осадчу розгнівало те, як деякі хизувалися відвідуваннями ресторанів і кафе, а також виставляли фото з тістечками у Мережу в той день, коли в Україні вшановували пам'ять жертв трьох Голодоморів, які українці пережили в ХХ сторіччі.
"Ну і тарілки з тістечками в День пам'яті жертв голодомору - окремий вид цинізму", — наголосила Катерина.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Життя новонародженого Сергійка обірвала російська ракета: малюка провели в останню путь
"Довго була сама": зірка "Жіночого кварталу" Сопонару вперше розповіла про чоловіка, за якого хоче заміж
"Довгоочікувана зустріч": Ірина Білик несподівано возз'єдналася з колишнім чоловіком Коляденко, фото
"Залишилися недоумки": Філатов не стримав емоцій, відповідаючи на поради дніпрян
Також ведуча додала, як війна змінила її ставлення д жия.
"Ніколи не любила листопад, а тепер люблю. Тепер люблю всі місяці, адже це життя, ця кожна мить, яка ніколи не повториться. Цінуємо кожну хвилину", — пише Катя Осадча.
Нагадаємо, Осадча звернулася до українців після "одкровень" Земфіри.
Як Politeka повідомляла, Осадча вразила домашнім фото з синами від Горбунова.
Також Politeka писала, що Катерину Осадчу покарали за правдиві новини з України, ведуча емоційно відреагувала.