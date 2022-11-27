На этот раз в сторис на своей странице в Instagram Катя эмоционально отреагировала на публикации тех украинцев, которые, забыв, что в их стране продолжается полномасштабная война, кичатся всеми преимуществами жизни в других странах. Осадчая попросила их иметь хоть немного уважения к тем, кто сейчас оказался в тяжелом положении.

"Не буду никого отмечать и позорить. Но имейте ум, если вы в тепле, со светом и за границей, не стоит кричать, как вам классно. Все имеют право на свою жизнь, но мы сейчас все украинцы и должны поддерживать друг друга, а не раздражать", - написала ведущая.

Кроме того, Осадчую разгневало то, как некоторые кичились посещениями ресторанов и кафе, а также выставляли фото с пирожными в Сеть в тот день, когда в Украине чествовали память жертв трех Голодоморов, которые украинцы пережили в ХХ веке.

"Ну и тарелки с пирожными в День памяти жертв голодомора – отдельный вид цинизма", - подчеркнула Екатерина.

Также ведущая добавила, как война изменила ее отношение к жизни.

"Никогда не любила ноябрь, а теперь люблю. Теперь люблю все месяцы, ведь это жизнь, это каждый миг, который никогда не повторится. Ценим каждую минуту", — пишет Катя Осадчая.

Напомним, Осадчая обратилась к украинцам после "откровений" Земфиры.

Как Politeka сообщала, Осадчая поразила домашним фото с сыновьями от Горбунова.

Также Politeka писала, что Екатерину Осадчую наказали за правдивые новости из Украины, ведущая эмоционально отреагировала.