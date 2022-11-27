Популярна співачка та дружина продюсера Олексія Потапенка (Потапа) Настя Каменських порушила досить складну для українців тему.

Популярна українська співачка Настя Каменських щодня стикається з критикою своїх образів, життя та навіть вибору чоловіка. Артистку нерідко піддають висміюванням через висловлювання, тому вона не спілкується з фанатами в мережі.

«Вся Україна шанує пам'ять жертв голодоморів 🕯️ Зараз, як ніколи раніше, розуміємо, як важливо не забувати про злочини, які роками чинили проти нашого народу.

Ми маємо пам'ятати це, щоб не допустити повторення. Вірю, що наш український народ встоїть «Слава Україні 🇺🇦» - написала артистка під новим постом.

У мережі одразу відреагували, висловивши свою думку:

«Вічна пам'ять, слава Україні! 🇺🇦🙏🏼; Дуже тоді багато хто вбив українців; сумні сторінки нашої історії ((( і знову пишеться трагічна .... І знову до цього причетна раша; Незламні, хоробри ..; Незрозуміло ... чому, коли співала в Росії жодного разу про це не згадала?»).

Раніше Каменських на своїй сторінці в Instagram порадувала шанувальників свіжою танцювальною композицією під назвою "Мама-зима" та лірик-відео до неї.

Нагадаємо, Каменських помітила пророчі слова в українському гімні.

Також Politeka писала, що Каменських показала незламних українців, відео зачіпають за душу.

Як Politeka повідомляла, Каменських жорстко поставила на місце критиків із рф, Полякова та Потап підтримали.