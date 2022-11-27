Популярная украинская певица Настя Каменских каждый день сталкивается с критикой своих образов, жизни и даже выбора супруга. Артистку нередко поддают высмеиваниям и из-за высказываний, поэтому она не общается с фанатами в сети.
«Вся Украина чтит память жертв голодоморов 🕯️ Сейчас, как никогда раньше, понимаем, как важно не забывать преступления, которые годами совершали против нашего народа.
Мы должны помнить это, чтобы не допустить повторения. Верю, что наш украинский народ устоит 🙏🏼 Слава Украине 🇺🇦» - написала артистка под новым постом.
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В сети сразу отреагировали, выразив свое мнение:
«Вечная память, слава Украине! 🇺🇦🙏🏼; Очень тогда многие убили украинцев; грустные страницы нашей истории ((( и снова пишется трагическая …. И снова к этому причастна раша; Несокрушимые, храбрые..; Непонятно... почему, когда пела в России ни разу об этом н не вспомнила?».
Ранее Каменских на своей странице в Instagram порадовала поклонников свежей танцевальной композицией под названием "Мама-зима" и лирик-видео к ней.
Напомним, Каменских заметила пророческие слова в украинском гимне.
Также Politeka писала, что Каменских показала незламных украинцев, видео трогают за душу.
Как Politeka сообщала, Каменских жестко поставила на место критиков из рф, Полякова и Потап поддержали.