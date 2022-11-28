Відома Інстаграм-модель, зірка реаліті-шоу та молода мама двох дітей Кайлі Дженнер уславилася на весь світ зусиллями родини Кардаш'ян. Дівчина намагається ні в чому не поступатись Кім, тому завжди привертає увагу до своєї персони в Інстаграм.

Кайлі також вирішила нагадати зухвалим способом про свій косметичний бренд і навіть підібрала для нової реклами надзвичайно яскравий макіяж. А ось відкрите строкате вбрання з вирізами опинилося в самому центрі уваги.

«Намагаюся приховати той факт, що ти мовчиш; Коли з'явиться гола арка? так багато помади; ви собі десять зайвих років додали; а коли буде щось природне» - відповідають у мережі.

Раніше Кайлі вирішила подуріти з сестрою Кендалл - всесвітньо відомою моделлю, яка отримує значні суми за один вихід на подіум. Багато хто далеко не завжди добре реагують на зіркові образи і навіть зовнішність дівчат.

Але перебувають і ті, хто без розуму від сімейства Кардаш'ян-Дженнер.

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