Популярная Инстаграм-модель Кайли Дженнер похвасталась слишком насыщенными образами и прибавила себе лишних лет.

Известная Инстаграм-модель, звезда реалити-шоу и молодая мама двух детей Кайли Дженнер прославилась на весь мир усилиями семьи Кардашьян. Девушка старается ни в чем не уступать Ким, поэтому всегда привлекает внимание к своей персоне в Инстаграм.

Кайли также решила напомнить дерзким способом о своем косметическом бренде и даже подобрала для новой рекламы необычно яркий макияж. А вот открытый пестрый наряд с вырезами оказался в самом центре внимания.

«Пытаюсь скрыть тот факт, что ты молчишь; Когда появится голая арка?; так много помады; вы себе десять лишних лет добавили; а когда будет что-то естественное» - отвечают в сети.

Ранее Кайли решила подурачиться с сестрой Кендалл – всемирно известной моделью, которая получает внушительные суммы за один выход на подиум. Многие далеко не всегда лестно реагируют на звездные образы и даже внешность девушек.

Но находятся и те, кто без ума от семейства Кардашьян-Дженнер.

Напомним, Каменских в вышиванке показала украинцам, почему ей есть чем гордиться: "Я действительно считаю...".

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Огневич в романтичном образе изумила видом после смены стиля: "Француженка Злата".

Также Politeka писала, что Джамала появилась на улицах Польши, поразив естественной красотой: "Есть люди, которые без косметики красивые".