Головний герой 12-го сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський продовжує поступово виганяти із проекту дівчат, які не зачепили його уваги. Проте вибір головного героя проекту далеко не завжди схвалюють у мережі.

Цього тижня шоу Холостяк покинули: директор банкетної служби Юля та візажистка Роксолана. Це рішення стало причиною обговорень в Інстаграм:

«Холостяк свій вибір зробив. А за кого з дівчат вболіваєте ви?» - Запитують в українців у мережі.

«А від Аліни вже нудить. Ну, чесно. Якийсь образ матері Віри. СТБ, перебір; Медуза дуже багато дозволяє собі. Дуже провокує. Це огидно!; Бісить Саша Мудра, яка тварюка, бидло, агресивна, але вона тільки за дівчат така; Йому з цією вічною «ініціативою» та «здивуй мене» підійде тільки Марина. Якийсь маленький дурник, а не холостяк)); Ох Віка і неприємна мадам) видно, що найстарша і зарозуміла 🤪; Віка справжня хабалка так воно і є, дуже неприємна сподіваюся Алекс все зрозуміє пізніше.

Нагадаємо, 32-річний Алекс Топольський народився та виріс у Львові, але після закінчення університету переїхав до США. Зараз він мешкає в Майамі і має свій бізнес, пов'язаний із нерухомістю. Але він теж починав із малого.

На своїй сторінці в Instagram підприємець перерахував роботи, на яких йому довелося попрацювати.

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський відверто розповів про кохання та стосунки.

Також Politeka писала, що "Холостяк" Топольський після прем'єри шоу здивував новим одкровенням.